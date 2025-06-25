Merakla beklenen POCO F7 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi'nin alt markası POCO'nun merakla beklenen yeni akıllı telefonu F7, Türkiye'de resmen tanıtıldı.

Daha önce F7 Pro ve F7 Ultra modelleri sahneye çıkmışken, serinin standart modeli F7 de teknik detayları ve Türkiye fiyatıyla kullanıcıların karşısına çıktı.

GÜÇLÜ DONANIM VE DEV BATARYA

POCO F7, donanım tarafında oldukça iddialı özellikler sunuyor. Gücünü 4 nm mimariye sahip Snapdragon 8s Gen 4 işlemciden alan telefon, 12 GB LPDDR5X RAM ile destekleniyor.

Cihazda ayrıca 6,83 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran bulunuyor.

Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise uzun pil ömrü vadeden 6500 mAh kapasiteli devasa bataryası. Bu batarya, 90W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede doldurulabiliyor.

POCO F7 TÜRKİYE FİYATI

POCO F7 Türkiye'de iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunuldu. 256 GB depolama alanına sahip olan modelin fiyatı 24 bin 999 TL olarak belirlendi.

512 GB'lık daha yüksek depolama kapasitesine sahip versiyon ise 28 bin 999 TL'lik fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Suya ve toza karşı IP sertifikalarıyla da korunan telefon, fiyat-performans segmentinde önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

POCO F7 TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6,83 inç AMOLED, 1280 x 2800 çözünürlük, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm), 8 çekirdekli yapı

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB ve 512 GB UFS 4.1

Arka kamera: 50 MP Sony IMX882 ana kamera + 8 MP ultra geniş açı

Ön kamera: 20 MP

Batarya: 6500 mAh, 90W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2