Merakla beklenen Samsung Galaxy S24 FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Samsung, uzun süredir beklenen yeni Fan Edition telefonu Galaxy S24 FE’yi resmi olarak tanıttı. Telefonun fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, uzun bir süredir amiral gemisi serisi Galaxy S24'ün FE modeli üzerinde çalışıyordu.

Samsung Galaxy S24 FE'nin hem tasarımı hem de teknik özellikleri daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi de telefon resmi olarak tanıtıldı.

SAMSUNG GALAXY S24 FE NELER SUNUYOR

6.7 inç FHD+ OLED, 120Hz ekranla gelen Galaxy S24 FE, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip.

Exynos 2400e işlemcisinden güç alacak telefonda 8GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri yer alıyor.

Arka kısımda 50MP (ana) f/1.8, 8MP (telefoto) f/2.4, 12MP (ultra geniş açı) f/2.2 olmak üzere üç arka kamera bizleri karşılıyor. Telefonun ön kısmında ise 10 MP'lik tek bir kamera var.

25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 4700 mAh batarya ile gelen telefon, Android 14 tabanlı OneUI 6.1 sürümüyle kutusundan çıkacak.

Samsung Galaxy S24 FE pek çok yapay zekâ özelliği ile geliyor. ProVisual Engine ile cihazın fotoğraf kalitesi yükselirken, Nightography de düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar sunuyor. Super HDR teknolojisi ise kadrajdaki nesneleri tanıyıp renkleri düzeltebiliyor.

GALAXY AI ÖZELLİKLERİ DE VAR

Bu modelde, ayrıca daha önce birçok amiral gemisi Samsung modeline gelen daire içine alarak arama, Galaxy AI ve canlı çeviri gibi özellikler de kullanılabilecek.

SAMSUNG GALAXY S24 FE FİYATI

Önceki FE cihazları gibi, Galaxy S24 FE de normal S24'ün önemli özelliklerinin çoğunu daha uygun bir fiyata sunuyor. Telefonun başlangıç fiyatı 650 dolar olarak açıklandı.