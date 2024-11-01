Meta AI sadece bir yılda 500 milyon kullanıcıya ulaştı

Haber Merkezi

Meta, son kazanç çağrısında Meta AI kullanıcı sayısının yarım milyarı geçtiğini duyurdu. Facebook, Instagram ve WhatsApp'a entegre edilen Meta AI, geçen sonbaharda kullanıma sunulmuştu.

MARK ZUCKERBERG'DEN İDDİALI AÇIKLAMA

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Meta AI'nın 2024 yılı sonuna kadar dünyanın en çok kullanılan asistanı olma yolunda ilerlediğini belirtti. Bu iddiasını nasıl ölçtüğü konusunda ise detaylı bir açıklama yapmadı.

ChatGPT ve Gemini gibi rakipleri olsa da Meta AI'nın bu kadar hızlı büyümesi, Meta'nın popüler platformlarına (Messenger, WhatsApp ve Instagram) entegre olmasından kaynaklanıyor.

Kullanıcılar, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan yapay zeka asistanına erişebiliyor.

Meta, asistanının yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Son dönemde Meta AI için özel bir arama motoru geliştirildiği ve kullanıcılara güncel olaylar hakkında gerçek zamanlı, sohbet tarzında yanıtlar verdiği konuşuluyor.

Meta AI'nın hala aşması gereken bazı engeller bulunuyor. Örneğin, AB'de henüz kullanıma sunulmadı. Bunun nedeni, Meta'nın verileri nasıl topladığı ve yapay zeka modellerini nasıl eğittiği konusundaki gizlilik endişeleri.

Meta, gizlilik sorunlarını çözebilirse Zuckerberg'in Meta AI'yı küresel olarak en iyi yapay zeka asistanı yapma hedefi gerçekleşebilir.