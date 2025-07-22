Meta duyurdu: Avrupa Birliği'nin yeni yapay zeka kurallarına imza atmıyoruz

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, Avrupa Birliği'nin yeni yapay zeka kurallarına karşı bayrak açtı.

Şirketin Küresel İlişkiler Başkanı Joel Kaplan, AB'nin uygulama tüzüğünü imzalamayacaklarını ve "Avrupa'nın yapay zeka konusunda yanlış yolda ilerlediğini" belirtti.

META'NIN TEMEL GEREKÇESİ: AŞIRI KISITLAMA

Kaplan, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, yeni kuralların yasal belirsizlikler yarattığını ve Yapay Zeka Yasası'nın kapsamını aşan önlemler getirdiğini savundu.

Bu durumun Avrupa'da yapay zeka modellerinin geliştirilmesini kısıtlayacağını ve büyümeyi engelleyeceğini ifade etti.

DİĞER TEKNOLOJİ DEVLERİ NE DÜŞÜNÜYOR

Meta bu kararıyla yalnız değil; ASML ve Airbus gibi şirketler de düzenlemenin ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Buna karşılık, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ise geçtiğimiz hafta AB'nin tüzüğünü imzalayacağını taahhüt etmişti.