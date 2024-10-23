Meta, tartışmalı yüz tanıma özelliğini yeniden geliştiriyor

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Meta, üç yıl önce gizlilik endişeleri ve düzenleyici baskılar nedeniyle kapattığı yüz tanıma özelliğini yeniden kullanıma sunuyor.

Bu kez, "ünlü yemi" dolandırıcılıklarıyla mücadele amacıyla kullanılacak olan özellik, yaklaşık 50.000 kamu figürünü içeren bir denemeyle başlayacak

. Sistem, ünlülerin profil resimlerini şüpheli reklamlarda kullanılanlarla karşılaştırarak dolandırıcılıkları tespit etmeyi hedefliyor.

YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK

Meta'nın yeni yüz tanıma sistemi, ünlülerin resimlerini dolandırıcılık reklamlarında kullanılanlarla otomatik olarak karşılaştıracak.

Bir eşleşme bulunursa ve reklam dolandırıcılık gibi görünüyorsa, Meta içeriği engelleyecek. Denemeye dahil olan ünlüler bilgilendirilecek ve vazgeçme seçeneğine sahip olacaklar.

AVRUPA BİRLİĞİ VE BAZI ABD EYALETLERİ DENEME DIŞINDA TUTULACAK

Aralık ayında küresel olarak başlaması planlanan deneme, Meta'nın henüz düzenleyici izninin olmadığı bölgeleri kapsamayacak

Avrupa Birliği, Güney Kore, İngiltere ve Teksas, Illinois gibi bazı ABD eyaletleri deneme dışında tutulacak.

Meta, 2024 yılında Teksas'ta milyonlarca kişiden rızaları olmadan biyometrik veri toplamak için yüz tanıma teknolojisini kullandığı gerekçesiyle açılan bir davayı 1,4 milyar dolar ödeyerek çözüme kavuşturmuştu.

Meta, yeni yüz tanıma teknolojisinin dahili gizlilik incelemelerinin yanı sıra harici düzenleyiciler ve gizlilik uzmanlarıyla istişarelerden geçtiğini belirtiyor.

Şirket, yüz tanıma özelliğini sadece dolandırıcılıkları önlemek ve kullanıcıların kilitlenmeleri veya saldırıya uğramaları durumunda hesaplarına yeniden erişim sağlamalarına yardımcı olmak gibi sınırlı amaçlarla kullanmayı planlıyor.

2021 YILINDA YÜZ TANIMA NEDEN KALDIRILMIŞTI

Facebook, 2021 yılında gizlilik endişeleri ve düzenleyici baskılar nedeniyle yüz tanıma özelliğini kaldırmıştı.

Şirket, bir milyardan fazla kullanıcının yüz tanıma şablonlarını silmişti. Bu karar, Meta'nın yüz tanımanın faydalarını gizlilik ve güvenlikle ilgili artan toplumsal endişelerle karşılaştırması sonucunda alınmıştı.

Meta'nın yüz tanıma özelliğini yeniden hayata geçirmesi, gizlilik ve güvenlik konusunda yeni tartışmaları beraberinde getireceğe benziyor.