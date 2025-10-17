Meta, Teksas'ta 1,5 milyar dolarlık yapay zeka veri merkezi inşa edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medya devi Meta, Teksas, El Paso'da gigawatt (GW) büyüklüğünde yeni bir veri merkezi inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Bu tesis, Meta'nın küresel ölçekteki 29., Teksas eyaletindeki ise üçüncü veri merkezi olacak.

2028'DE HİZMETE GİRECEK

Teknoloji devi, yapay zeka altyapısını genişletme çabalarının bir parçası olarak bu projeye 1,5 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor.

2028 yılına kadar faaliyete geçmesi beklenen merkez, hem günümüzün geleneksel sunucularını hem de gelecek nesil yapay zeka donanımlarını destekleyecek şekilde tasarlanıyor.

Tesisin yaklaşık 100 kalıcı operasyonel iş ve inşaatın en yoğun döneminde 1.800'den fazla kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Meta'ya göre El Paso veri merkezi, yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışacak. Şirket ayrıca, 2030 yılına kadar "su pozitif" olma hedefi doğrultusunda, tesisin tükettiği suyun iki katını yerel su havzalarına geri kazandırma sözü verdi.

Bu son yatırım, Meta'nın Amazon, Google ve Microsoft gibi diğer teknoloji devleriyle birlikte yapay zeka altyapı harcamalarını artırma yönündeki daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Meta'nın Teksas'taki üç veri merkezine yaptığı toplam yatırım 10 milyar doları aştı.