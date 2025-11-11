Meta, yapay zeka için ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meta, yapay zeka çağının gereksinimlerine yanıt vermek amacıyla ABD merkezli devasa bir yatırım planını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, 2028 yılına kadar toplam 600 milyar dolarlık bütçe ayırmayı hedefliyor.

YATIRIMIN ODAĞINDA VERİ MERKEZLERİ VAR

Bu dev bütçenin büyük bir kısmı, yapay zeka uygulamalarını destekleyecek yeni veri merkezlerinin kurulumuna harcanacak.

Mark Zuckerberg liderliğinde yapılan açıklamada, bu merkezlerin teknolojik katkısının yanı sıra istihdam ve ekonomiye de büyük fayda sağlayacağı belirtildi.

Meta'nın 2010 yılından bu yana kurduğu veri merkezleri, 5 bin tam zamanlı ve 30 bine yakın dolaylı istihdam oluşturmuştu.

Yeni yatırımlar altyapı geliştirme, süper bilgisayar kapasitesi ve sürdürülebilir enerji alanlarını da kapsıyor. Meta, 2030 yılına kadar su pozitif olma hedefini de koruyor.

Şirket, bu denli büyük bir yatırımın riskler barındırdığını kabul ederken "geride kalmaktansa fazla yatırım yapmayı" tercih ettiğini vurguladı.

Bu stratejik adımın, Meta'yı yapay zeka rekabetinde öne çıkararak ABD'nin küresel pozisyonunu güçlendirmesi bekleniyor.