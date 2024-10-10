Meta'dan bir ilk: Facebook ve Instagram'a yapay zeka reklam desteği geliyor

Haber Merkezi

Meta, reklam dünyasında devrim niteliğinde bir adım atarak Facebook ve Instagram platformlarına yapay zekâ ile düzenlenmiş reklamlar getiriyor.

Bu yeni özellik, reklam verenlere yaratıcılıklarını sınır tanımayan bir şekilde ifade etme ve hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşma imkanı sunuyor.

Yapay zekâ destekli reklam araçları, reklam verenlerin mevcut görselleri üzerinde değişiklik yapmalarına ve hatta tamamen yeni görseller oluşturmalarına olanak tanıyor.

Örneğin, bir ürün görseline farklı arka planlar eklemek, ürünün rengini veya boyutunu değiştirmek veya tamamen yeni bir ürün görseli oluşturmak artık mümkün.

Bu sayede reklam verenler, hedef kitlelerinin dikkatini çekecek ve onlarla daha güçlü bir bağ kuracak reklamlar oluşturabilecekler.

YIL SONUNA KADAR KULLANIMDA OLACAK

Meta’nın yeni düzenleme aracı, reklam verenlerin Facebook ve Instagram platformlarında gösterilen video reklamları oluşturup değiştirmelerini sağlayacak.

Meta, bu aracın 2024 yılının başına kadar küresel çapta reklam verenler tarafından kullanılabilir hale geleceğini belirtiyor.

Bu yeni araç öncelikli olarak video içeriklerine odaklanıyor. İlk olarak, Video Genişletme özelliği sayesinde videoların en boy oranı yapay zekâ yardımıyla genişletilebilecek.

İkinci özellik olan Görüntü Animasyonu ise statik görüntülerden videolar oluşturma imkânı sunuyor. Bu videolar, özellikle Reels gibi kısa video platformlarında kullanılmak üzere optimize edilecek.

Meta’nın bu yapay zekâ aracı, reklamcıların iş yükünü hafifletmeyi ve çalışma süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.