Meta'nın yeni akıllı gözlüklerine tepki var: Yüz tanıma özelliği ile gelecek

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, giyilebilir teknoloji pazarındaki rekabeti kızıştıracak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Şirket içi sızdırılan belgelere göre Meta, akıllı gözlüklerinde kullanılmak üzere kullanıcıların yapay zeka asistanı aracılığıyla karşılarındaki kişileri tanımlamasına olanak tanıyan bir yüz tanıma teknolojisi geliştiriyor.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ VAR

"İsim Etiketi" adı verilen bu özelliğin, geçmişteki gizlilik ihlalleri nedeniyle tepki çekmesi bekleniyor.

New York Times'ın haberinde, Meta'nın sivil toplum kuruluşlarının dikkatinin siyasi çalkantılara odaklandığı bir dönemi, bu tartışmalı teknolojinin lansmanı için fırsat olarak değerlendirdiği iddia edildi.

Özelliğin sokaktaki herkesi tarayan evrensel bir araç olmayacağı, yalnızca kullanıcının Meta platformlarındaki bağlantılarını veya herkese açık hesabı olan kişileri belirlemesine izin vereceği belirtiliyor.

OpenAI gibi devlerin kendi giyilebilir yapay zeka cihazlarını geliştirdiği bir ortamda Meta, EssilorLuxottica ortaklığıyla ürettiği ve 7 milyondan fazla satan akıllı gözlüklerinin pazar payını bu yeni özelliklerle korumayı hedefliyor.

Meta, yüz tanıma teknolojileri konusunda geçmişte ciddi bedeller ödemişti. Şirket, kullanıcıların yüz verilerini izinsiz topladığı iddialarıyla açılan davalarda milyarlarca dolar tazminat ve ceza ödemek zorunda kalmış, ardından 2021 yılında Facebook'taki yüz tanıma sistemini kapatma kararı almıştı.