Türkiye’nin 2 bin kilometre menzilli füzesi İsrail’in gündeminde

Türkiye’nin savunma sanayisinde geliştirdiği yerli ve milli sistemler uluslararası kamuoyunda dikkat çekmeye devam ediyor.

Özellikle uzun menzilli füze projeleri ve gelişmiş savunma teknolojileri, küresel güvenlik çevrelerinde yakından takip edilirken, son olarak Cenk programı kapsamında geliştirilen 2 bin kilometre menzilli balistik füze de dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İSRAİL BASININDA TÜRKİYE’NİN BALİSTİK FÜZE HAMLESİ ALARMI

İsrail merkezli Nziv haber sitesi, Türkiye’nin 2 bin kilometre menzilli balistik füze geliştirdiğini duyurmasının İsrail açısından yeni bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu yazdı.

“İsrail için yeni bir tehdit gelişiyor” başlığıyla yayımlanan haberde, Cenk programının Türkiye’nin bölgesel güç konumunu pekiştirme ve bağımsız caydırıcılık kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir aşamayı temsil ettiği ifade edildi.

"ERDOĞAN'IN STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI"

Habere göre bu adım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı silah tedarikine bağımlılığı azaltma ve özellikle İsrail-İran arasındaki bölgesel gerilim ortamında Türkiye'yi Orta Doğu'da daha baskın bir aktör olarak konumlandırma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİİ İNŞA ETTİ"

Nziv, Türkiye'nin uçak ve tanktan uzun menzilli balistik füzelere kadar geniş bir yelpazede üretim yapabilen güçlü bir yerli savunma sanayii inşa ettiğini, bu alanda Roketsan ve Aselsan gibi şirketlerin öncü rol oynadığını aktardı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinin Türkiye'yi "kimsenin meydan okumaya cesaret edemeyeceği bir caydırıcılık seviyesine" ulaştırmak olduğu ifade edildi.

MENZİLİ TEL AVİV'İ TEDİRGİN ETTİ

Nziv'e göre 2.000 kilometrelik menzil, Türkiye'ye Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Avrupa ve hatta Rusya'nın bazı bölgelerine kadar uzanabilen bir erişim kapasitesi sağlıyor.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin ses hızının beş katından daha hızlı hareket edebilen (yaklaşık saatte 6 bin kilometreyi aşan) hipersonik özellikteki Tayfun Blok-4 füzesini tanıttığı ve bu tür hızların mevcut hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip engellenmesini son derece zorlaştırdığı kaydedildi.

Nziv, bu gelişmenin İsrail'i ciddi biçimde etkileyebileceğini belirtirken, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir savaş durumu bulunmasa da Tel Aviv'in güvenlik çevrelerinde kaygı oluştuğunu yazdı.

"İSRAİL'İN STRATEJİK DENGELERİNİ SARSIYOR"

Haberde, Türkiye ile Tel Aviv arasındaki mesafenin yaklaşık 450–475 kilometre olduğu hatırlatılarak, 2.000 kilometre menzilli bir füzenin Türkiye'nin herhangi bir noktasından İsrail'in tamamına ulaşabilmesine imkân tanıdığı ifade edildi.

Bu durumun Türkiye'nin İsrail üzerinde balistik bir "şemsiye" oluşturabileceği anlamına geldiği öne sürüldü.

Uzmanlara göre Türkiye'nin orta menzilli füzelere sahip olması bölgesel dengeyi etkileyebilir.

İsrail'in Arrow ve David's Sling gibi hava savunma sistemlerini kuzeybatıdan gelebilecek olası bir tehdide karşı yeniden konumlandırması ya da güçlendirmesi gerekebilir. Bunun da operasyonel kapasitenin farklı cephelere yayılmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Nziv'e göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert açıklamaları ve iki ülke arasındaki siyasi gerilim dikkate alındığında, böyle bir füze envanterinin gelecekte siyasi ya da askeri baskı aracı olarak kullanılabileceği endişesi İsrail'de dile getiriliyor.

Türkiye'nin 2026 yılında gelişmiş füze modellerinde seri üretim aşamasına geçmesinin beklendiği de haberde yer aldı.