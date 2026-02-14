Microsoft uyardı: Yapay zeka beyaz yakalı mesleklerin yerini alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft Yapay Zeka Bölüm Başkanı Mustafa Süleyman, önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde yapay zekanın yazılımcılardan avukatlara kadar birçok beyaz yakalı mesleğin yerini alabileceği konusunda dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Süleyman, yeni dönemi "profesyonel düzeyde yapay genel zeka" (AGI) olarak tanımlıyor.

Bu sistemler, bir profesyonelin bilgisayar başında yapabildiği neredeyse her şeyi yapabilme kapasitesine sahip olacak.

Bu gelişmenin, bilgi işçilerinin rutin görevlerini tamamen otomatikleştirerek yakın gelecekte iş gücü piyasasında köklü değişikliklere yol açması bekleniyor.

YAPAY ZEKA İLE İŞLER DAHA DA KOLAYLAŞACAK

Şirketlerin yapay zekayı hızla benimsediği bu dönemde, pazar dinamikleri de hızla değişiyor.

Süleyman'a göre yapay zeka geliştikçe, tıpkı blog yazmak veya podcast yapmak gibi yeni modeller oluşturmak da kolaylaşacak.

Gelecekte dünyadaki her kurum ve birey için tamamen kişiselleştirilebilen yapay zeka araçlarının ortaya çıkması öngörülüyor.

MICROSOFT KENDİ MODELLERİNE ODAKLANIYOR

Süleyman, iki ila üç yıl içinde yapay zeka ajanlarının büyük kurumların iş akışlarını çok daha verimli bir şekilde yöneteceğini tahmin ediyor.

Ayrıca, "gerçek yapay zeka öz yeterliliğini sağlama" hedefine vurgu yaparak, Microsoft'un gelecekte OpenAI'ye olan bağımlılığını azaltıp kendi yapay zeka modellerini geliştirmeye ağırlık vereceğinin sinyalini verdi.