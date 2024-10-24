Microsoft Copilot yakında kendi 'AI aracınızı' oluşturma seçeneği sunacak

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Microsoft, Copilot kullanıcılarının yakında kendi "yapay zeka asistanlarını" oluşturmalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

Copilot Studio sayesinde, kullanıcılar iş süreçlerini otomatikleştiren ve kolaylaştıran yapay zeka mini araçları geliştirebilecekler.

Copilot Studio, bu yılın başlarında piyasaya sürüldü. Platform, Copilot Generative Artificial Intelligence'ı özelleştirmenize ve onunla çalışmanıza olanak tanıyor.

Yakın gelecekte, Copilot kullanıcıları otonom yapay zeka asistanları oluşturabilecekler. Bunlar, iş verileri ve operasyonlarıyla etkileşime girebilen yapay zeka rutinleri olacak.

"AI AGENT" olarak adlandırılan bu mini programlar, görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olabilir, özetler ve içgörüler sunabilir ve rutin işlemleri kolaylaştırabilir.

YAPAY ZEKA İLE VERİMLİLİK ARTACAK

Bu yeni özellikler, yapay zekanın iş süreçlerindeki verimliliği artırma potansiyelini ortaya koyuyor.

Kullanıcıların oluşturacakları yeni yapay zekalar, sıkıcı ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek çalışanların daha önemli ve stratejik işlere odaklanmalarını sağlayabilir.