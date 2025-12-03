Microsoft dertli: Yaklaşık bir milyar PC hala Windows 10 kullanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft'un ekim ayında Windows 10 için genel desteği sonlandırmasına rağmen, eski işletim sistemi, hâlâ devasa bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Dell tarafından paylaşılan verilere göre, yaklaşık bir milyar bilgisayar, hâlâ Microsoft'un önceki nesil işletim sistemini çalıştırıyor.

YARISI GÜNCELLEME İÇİN ÇOK ESKİ

Dell COO'su Jeffrey Clarke, piyasadaki Windows 10 yüklü makinelerin yaklaşık 500 milyonunun Windows 11'i çalıştıramayacak kadar eski donanıma sahip olduğunu belirtti.

Geriye kalan yarım milyar cihaz ise yeni sistemi çalıştırabilecek kapasitede olmasına rağmen kullanıcılar tarafından henüz güncellenmemiş durumda.

WINDOWS 11 PAZAR PAYINDA LİDER

StatCounter verilerine göre Windows 11, dünya çapındaki kurulumların yüzde 53,79'unu oluşturarak pazar lideri konumuna yükseldi.

Buna karşılık Windows 10, masaüstü bilgisayarların yüzde 42,62'sinde varlığını sürdürürken, Windows 7'nin payı yüzde 3'ün altına geriledi.

DESTEK PROGRAMI VE DONANIM ENGELLERİ

Microsoft, kritik yamaların bir yıl daha devam etmesini sağlayan genişletilmiş güvenlik güncellemesi programını devreye soktu.

Bu hizmet, OneDrive kullanıcılarına ücretsiz sunulurken diğer kullanıcılar için 30 dolarlık tek seferlik bir ücretle sağlanıyor.

Windows 11'in katı donanım gereksinimleri, birçok kullanıcının işletim sisteminin en son sürümüne geçmesini zorlaştıran temel faktör olarak öne çıkıyor.

Bu durum, yükseltme yapmak isteyen birçok kişiyi mecburen yeni donanım satın almaya yönlendiriyor.