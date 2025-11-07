Microsoft, doktorları geride bırakacak tıbbi yapay zeka geliştirmek için ekip kurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft, başta tıbbi teşhis olmak üzere insan yeteneklerinin çok ötesinde yapay zeka sistemleri geliştirmeye adanmış yeni bir ekibin kurulduğunu açıklad.

Yapay Zeka şefi Mustafa Süleyman liderliğindeki MAI Süper Zeka Ekibi, teknoloji devleri arasında "süper zeka"ya ulaşma yolunda artan yarışın son hamlesini temsil ediyor.

Bu duyuru, Microsoft'un uzun süredir ortağı olan OpenAI ile bağımsız olarak rekabet etmek üzere konumlanmasıyla aynı döneme denk geliyor.

Süleyman, "sonsuz kabiliyetli genelci" sistemler yerine "hümanist süper zekâ" olarak adlandırdığı, belirli sorunları çözen yapay zekayı hedeflediklerini belirtti.

YÜZDE 85 DOĞRULUK ORANI VAR

Microsoft'un yaklaşımı, şirketin halihazırda kayda değer ilerleme kaydettiği tıbbi teşhislere odaklanıyor.

Şirketin MAI-DxO sistemi, New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan karmaşık tıbbi vakaların yüzde 85,5'ini doğru teşhis ederken, bu oran deneyimli doktorlarda yalnızca yüzde 20'de kaldı.

Süleyman, "Önümüzdeki iki ila üç yıl içinde tıbbi süper zekâya ulaşma potansiyelimiz var." dedi.

Sistem, semptomları analiz ederek, takip soruları sorarak ve iş birliği yaparak gerçek dünyadaki tıbbi karar alma süreçlerini taklit eden birden fazla özel ajan kullanıyor.

Bu duyuru, Meta'nın Haziran 2025'te Süper Zeka Laboratuvarları'nı kurmasının ardından geldi.

OpenAI ve Google da benzer girişimlerde bulunuyor. Mart 2024'te Inflection'dan Microsoft'a katılan Karen Simonyan, yeni ekibin baş bilim insanı olarak görev yapacak.

Süleyman, Microsoft'un varoluşsal riskler oluşturabilecek otonom makinelerden kaçınacağını vurguladı.

Şirket, bunun yerine "neredeyse hiçbir varoluşsal risk oluşturmadan insanüstü performans" sağlayan uzman modellere odaklanacak.