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    Microsoft hacklendi: 37GB veri sızdırıldı

    Hacker grubu Lapsus$, Microsoft'a siber saldırı gerçekleştirdi ve yaklaşık 37GB veri ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 10:59
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    Microsoft hacklendi: 37GB veri sızdırıldı

    Son dönemlerde sık sık duymaya başladığımız Lapsus$ isimli hack grubu, Microsoft'a bir siber saldırı düzenledi.

    Edinilen bilgilere göre hackerlar, Microsoft projelerine ait kaynak kodlarını da içeren tam 37 GB'lik veriyi sızdırmayı başardı.

    Torrent dosyası haline getirilen verilerin 250'den fazla Microsoft projesi için kod içeriği belirtiliyor.

    BING VERİLERİ DE ÇALINDI

    Sızdırılan dosyalar arasında Bing arama, Bing haritalar ve Cortana gibi projelere ait kodlar yer alıyor.

    Bazı siber güvenlik uzmanlarına göre, Microsoft çalışanlarına ait e-postalar da sızdırılan veriler arasında bulunuyor.

    Microsoft yetkilileri, hackerların iddialarından haberdar olduklarını ve konuyla ilgili araştırma başlattıklarını duyurdu.

    microsoft


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