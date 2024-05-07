Kruvaziyer gemiler seferlerini hızlandırdı Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirleyen kruvaziyerden çıkan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezerek ekonomiye can verdi.

AA

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kruvaziyer seferleri de artış gösteriyor.

Bu gemilerden biri olan Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

İngiliz yolcular Marmaris'te

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1.800 yolcu ve 1.100 personel bulunduğu belirtildi.

Turistler çarşı ve tarihi yerlerde gezdi

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdi.

Bazı turistler safari ve kültür turlarına katıldı.

Girit'ten gelen "Marella Discovery"in, gece saatlerinde demir alarak Santorini Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)