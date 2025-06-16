Microsoft, her hareketinizi izleyebilen Copilot özelliğini kullanıma sunuyor

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Microsoft, birkaç ay önce duyurduğu ve büyük tartışma yaratan yeni Copilot Vision özelliğini resmen kullanıma sundu.

Bu yeni yapay zeka destekli araç, Copilot'a kullanıcının ekranında ne olduğunu gerçekten görme ve onunla gerçek zamanlı olarak etkileşim kurma yeteneği veriyor.

EKRANINIZI GÖREBİLİYOR

Yeni "Copilot Vision" özelliği, etkinleştirildiğinde temel olarak ikinci bir gözünüz haline geliyor.

Ne yaptığınızı izleyerek size cevaplar, ipuçları veya rehberlik sunabiliyor. Örneğin, yeni bir uygulamayı öğrenirken, oyun oynarken veya bir web sayfasını analiz ederken Copilot'tan yardım alabiliyorsunuz.

Kullanıcılar, Copilot uygulamasındaki küçük bir gözlük simgesini kullanarak bu özelliği etkinleştirebiliyor.

Sonrasında, hangi uygulama veya tarayıcı penceresini paylaşacaklarını seçerek yapay zekanın ekranlarını görmesine izin veriyorlar.

Bu özellik şu anda ABD'deki kullanıcılara sunuluyor ve Microsoft, yakında Avrupa dışındaki daha fazla ülkeye getirmeyi planlıyor.

Ancak, Avrupa Birliği'ndeki Dijital Piyasalar Yasası (DMA) gibi sıkı düzenlemeler nedeniyle yakın zamanda AB'de piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Microsoft, bu özelliğin isteğe bağlı olduğunun ve arka planda otomatik olarak anlık görüntüler alan tartışmalı "Recall" özelliğine hiç benzemediğinin altını çiziyor.

Ancak Microsoft Copilot'un ekranı izlemesine izin vermek, özellikle hassas verilerle çalışanlar için güvenlik ve gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.