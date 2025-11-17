Microsoft, korsan Windows aktivasyonuna savaş açtı

- Microsoft, KMS38 yöntemini engelleyerek korsan Windows aktivasyonuna karşı harekete geçti.
- Kasım 2025 Salı Yaması ile bu yöntem tamamen işlevsiz hale getirildi.
- Geliştiriciler, artık KMS38 seçeneğini projeden çıkardıklarını duyurdu.
Microsoft, bu hafta yayınladığı güncellemelerle birlikte resmi sürüm notlarında yer vermediği kritik bir değişikliğe imza attı.
Şirket, sistemleri yasadışı olarak etkinleştirmek için kullanılan ve internet bağlantısı gerektirmeyen popüler "KMS38" yöntemini engelledi.
İNTERNETSİZ ETKİNLEŞTİRME TARİH OLDU
MASSGRAVE projesi tarafından sağlanan bu yöntem, Windows'un etkinleştirme süresini 180 gün yerine 2038 yılına kadar uzatabiliyordu.
Ancak Kasım 2025 Salı Yaması (KB5068861, KB5067112) ile birlikte bu açık tamamen kapatıldı.
Microsoft, bu yöntemin çalışmasını sağlayan "GatherOSstate" işlevini sistemden kaldırarak hileyi işlevsiz hale getirdi.
YENİ SÜRÜMDEN ÇIKARILDI
MASSGRAVE geliştiricileri, yöntemin artık çalışmadığını doğrulayarak son yayınladıkları 3.8 sürümünden KMS38 seçeneğini tamamen çıkardıklarını duyurdu.
Kullanıcıların, hala aktif olan HWID veya TSforge gibi diğer yöntemlere geçiş yapmaları gerektiği belirtildi.