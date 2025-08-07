Microsoft Office uygulamaları için uyarı: Bu kullanıcılar için devre dışı kalacak

Microsoft, BT ve sistem yöneticilerini doğrudan ilgilendiren önemli bir bilgilendirme yaptı.

Şirket, Office uygulamalarındaki bazı popüler ve kullanıcı deneyimini artıran özelliklerin, belirli eski sürümlerde Ocak 2026’dan itibaren kullanılamayacağını açıkladı.

Microsoft 365 Yönetim Merkezi üzerinden duyurulan bilgilere göre, Sesli Okuma, Dikte ve Metne Dönüştürme gibi “Office Akıllı Hizmetleri” yalnızca 16.0.18827.20202 ve üzeri sürümlerde desteklenecek.

CHIP Online’da yer alan habere göre, bu tarihten sonra daha eski sürümlerde bu özelliklere erişim olmayacak.

OFFICE’İN POPÜLER ÖZELLİKLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK GELİYOR

En çok Word’de kullanılan bu özellikler, aynı zamanda Outlook, OneNote ve PowerPoint uygulamalarını da etkiliyor.

Yapılan açıklamada, bu değişikliğin sistemin daha kararlı ve yüksek kaliteli çalışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak bu güncelleme, Microsoft 365 kullanıcıları ve sistem yöneticileri için “önemli bir değişiklik” olarak sınıflandırılıyor.

Microsoft, Ocak 2026’ya kadar kullanıcıların belirtilen minimum sürüme (16.0.18827.20202) geçiş yapması için yeterli zaman tanıyor. Eğer hali hazırda bu sürüme veya daha yenisine sahipseniz, herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek kalmayacak.

Güncellemeyi yakından takip eden BT yöneticileri, detaylara Microsoft 365 Yönetim Merkezi portalındaki MC1127222kimlik numaralı duyuru üzerinden ulaşabiliyor.