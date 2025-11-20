Microsoft, Office uygulamalarına daha fazla ücretsiz yapay zeka ekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft; Outlook, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarına daha fazla yapay zeka özelliği ekleyerek kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Şirket, 2026 yılının başlarında sunulacak bu yeni eklentiler için kullanıcı başına aylık 30 dolarlık Microsoft 365 Copilot lisansını zorunlu tutmayacak.

OUTLOOK VE COPILOT CHAT YETENEKLERİ ARTİYOR

Copilot Chat, yakında takvim kayıtları ve toplantılar dahil olmak üzere tüm Outlook gelen kutusundaki içerikleri görüntüleyebilecek seviyeye gelecek.

Bu sayede kullanıcılar, ücretli lisans olmadan gelen kutularını önceliklendirebilecek ve toplantı hazırlıklarını çok daha kolay yapabilecek.

WORD, EXCEL VE POWERPOINT İÇİN 'AGENT MODE'

Eylül ayında ücretli abonelere sunulan Agent Mode, Mart 2026'ya kadar tüm Microsoft 365 aboneleri için Word, Excel ve PowerPoint'e gelecek.

Excel ve Word'deki bu mod, tek bir komutla karmaşık elektronik tablolar ve belgeler oluşturulmasına olanak tanıyacak.

Excel kullanıcıları Anthropic ve OpenAI muhakeme modelleri arasında seçim yapabilirken, PowerPoint'teki Agent Mode mevcut sunumları marka şablonlarıyla güncelleyebilecek.

Ayrıca Microsoft, 300'den az kullanıcısı olan küçük işletmeler için aylık 21 dolar fiyat etiketine sahip yeni bir Copilot Business planını da önümüzdeki ay piyasaya sürecek.