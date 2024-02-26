Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile ortak oldu ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile yeni ortaklık kurduklarını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Dijital teknolojiyi çok farklı bir aşamaya taşıyan yapay zeka yazılımları, artık büyük şirketlerin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Teknolojiye yön veren dev şirketler de yapay zekayı her alanda kullanmak için bu mecrada çalışan yazılımcılarla ortaklıklara gidiyor.

ABD'nin teknoloji devlerinden Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile ortak oldu.

Azure'un alt yapısı geliştirilecek

Microsoft'tan yapılan açıklamada, yeni ortaklığın Mistral AI'nın Azure'un son teknolojiye sahip yapay zeka altyapısına erişmesini sağlayarak yeni nesil büyük dil modellerinin geliştirilmesinin ve dağıtımının hızlandırmasını sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni ortaklık kapsamında Mistral AI'nın yapay zeka modellerinin Azure bulut bilişim platformu aracılığıyla kullanıma sunulacağı ifade edildi.

Microsoft'un küresel yapay zeka inovasyonunu ve büyümesini desteklemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, Mistral AI ile olan ortaklığın, güvenilir ve emniyetli yapay zeka sistemleri ve ürünleri oluşturmaya yönelik ortak taahhüdü üzerine kurulduğu kaydedildi.