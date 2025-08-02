Microsoft resmen duyurdu: Windows 11 SE'nin fişi çekiliyor

Microsoft, düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Windows 11 SE işletim sisteminin fişini çekme kararı aldı.

Google'ın Chrome OS'ine rakip olarak beş yıl önce eğitim kurumları için piyasaya sürülen sistem, gelecek yıl desteğini tamamen yitirecek.

MICROSOFT'UN BAŞARISIZ GİRİŞİMİ

Bu, Microsoft'un Chrome OS ile rekabet etme konusundaki ilk başarısızlığı değil; daha önce de Windows 10'un S Modu, yetersiz uygulama desteği nedeniyle ilgi görmemişti.

Benzer bir kısıtlı uygulama modelini benimseyen Windows 11 SE de pazarda beklenen etkiyi yaratamadı.

DESTEK EKİM 2026'DA SONA ERİYOR

Microsoft, Windows 11 SE için yazılım güncellemeleri, teknik destek ve güvenlik yamaları da dahil olmak üzere tüm desteğin Ekim 2026'da sona ereceğini açıkladı.

Şirket, kullanıcıların destek ve güvenliklerinin devamı için tam sürüm Windows 11 çalıştıran bir cihaza geçmelerini tavsiye ediyor.