Microsoft, Windows 10 desteğini sonlandırdığı için dava edildi

Teknoloji devi Microsoft, popüler işletim sistemi Windows 10'a verdiği desteği 14 Ekim'de sonlandırma kararı nedeniyle mahkemelik oldu.

Kaliforniya'da açılan bir davada şirket, "zorunlu eskitme" taktiği uygulamakla ve kullanıcıları yeni bilgisayar almaya zorlamakla suçlanıyor.

MİLYONLARCA BİLGİSAYAR GÜVENSİZ KALACAK

Davacı Lawrence Klein, dünya çapında hala milyonlarca kişi tarafından kullanılan Windows 10'un güvenlik güncellemelerinin kesilmesiyle 240 milyona yakın bilgisayarın siber saldırılara karşı savunmasız kalacağını iddia ediyor.

Şikayete göre bu durum, hassas veriler depolayan işletmeler için de büyük bir risk oluşturuyor.

DAVANIN ARKASINDAKİ "YAPAY ZEKA TEKELİ" İDDİASI

Dava ayrıca, bu hamlenin Microsoft'un "üretken yapay zeka pazarını tekeline alma" stratejisinin bir parçası olduğunu öne sürüyor.

Windows 11'in Copilot gibi yapay zeka özelliklerinin yeni donanımlar (NPU) gerektirmesi nedeniyle, kullanıcıların bu desteği keserek dolaylı olarak yeni ve yapay zeka uyumlu bilgisayarlar satın almaya zorlandığı iddia ediliyor.