Microsoft yöneticisi açıkladı: Windows 12 hangi özelliklere sahip olacak

Microsoft'un Windows'tan sorumlu yeni başkanı Pavan Davuluri, işletim sisteminin geleceğine dair çok ilginç ipuçları verdi.

Davuluri'ye göre, yapay zekanın merkezde olduğu gelecekteki Windows, bilgisayarlarla etkileşim şeklimizi kökten değiştirecek.

"BİLGİSAYAR NİYETİNİZİ ANLAYACAK"

Davuluri, geleceğin işletim sisteminin "niyetinizi anlamsal olarak anlayabilmesi gerektiğini" vurguladı.

Bu, Windows'un sadece komutları yerine getirmekle kalmayıp, ekranda ne olduğunu anlayarak ve bağlamı fark ederek ne yapmak istediğinizi tahmin edeceği anlamına geliyor.

SES, YENİ BİRİNCİL GİRİŞ YÖNTEMİ OLACAK

Bu yeni vizyonda, sesli komutlar fare ve klavyenin yanında birinci sınıf bir giriş yöntemi haline gelecek.

Kullanıcılar, çalışırken doğal bir dille bilgisayarlarıyla konuşabilecek ve Windows da bu komutları anlayarak işlemleri gerçekleştirecek.