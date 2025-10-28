Microsoft'tan açıklama: Yeni nesil Xbox doğrulandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft, yeni nesil Xbox konsoluyla ilgili devam eden belirsizliklere son noktayı koydu.

Xbox Başkanı Sarah Bond'un "yeni donanımlar geliştiriyoruz" açıklamasının ardından, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'dan net bir doğrulama geldi.

YENİ NESİL XBOX DIŞ KAYNAKLI OLMAYACAK

Spencer, Famitsu'ya verdiği röportajda, Xbox Series X|S'in ardından gelecek donanımın Microsoft’un kendi mühendislik ekibi tarafından geliştirileceğini doğruladı.

Bu açıklama, ASUS ROG Ally iş birliği sonrası Microsoft'un kendi donanım üretimini durdurabileceği yönündeki soruları yanıtlamış oldu.

Spencer, ROG Ally serisinin Xbox ekosisteminin bir parçası olduğunu ancak Microsoft'un birinci parti donanım çizgisinin devam edeceğini belirtti.

YENİ NESİL XBOX 2027'DE GELEBİLİR

Kaynaklara göre, yeni nesil Xbox konsolunun 2027 yılı civarında piyasaya çıkması bekleniyor.

Söylentiler, Microsoft'un yeni donanımının Sony'nin PS6'sından daha güçlü olacağı yönünde.