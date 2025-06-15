Microsoft'un ilk taşınabilir oyun konsolunun fiyatı ortaya çıktı

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Microsoft'un geçtiğimiz hafta düzenlenen Xbox Showcase etkinliğinde Asus iş birliğiyle resmen tanıttığı yeni el konsolu ROG Xbox Ally hakkında ilk fiyat ve çıkış tarihi bilgileri sızdırıldı.

ÖN SİPARİŞ AĞUSTOSTA, ÇIKIŞ EKİMDE

Sızıntıya göre, yeni ROG Xbox Ally el konsolunun ön siparişleri ağustos ayında başlayacak. Cihazın raflardaki yerini alacağı resmi çıkış tarihi ise ekim ayı olarak belirtiliyor.

Bu takvim, konsolun yılın sonundaki tatil ve alışveriş sezonuna yetişeceğini gösteriyor. Microsoft ve Asus, bu dönemde Steam Deck ve Nintendo Switch gibi rakiplerine karşı güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

AVRUPA FİYATLARI

Sızdırılan bilgilere göre, standart ROG Xbox Ally modelinin Avrupa fiyatı 599 euro olacak. Daha güçlü donanıma sahip olan siyah renkli ROG Xbox Ally X modelinin fiyatı ise 899 euro olarak belirlenmiş durumda.

İki model arasındaki temel farklar işlemci gücü ve depolama alanı. Standart beyaz modelde AMD Ryzen Z2 A işlemci ve 512 GB depolama bulunurken, siyah "X" modelinde daha güçlü olan AMD Ryzen Z2 Extreme işlemci ve 1 TB depolama yer alıyor.