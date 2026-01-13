Tepkiler büyüyor: Battlefield 6, oyuncularının yüzde 90'ını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Serinin Steam tarihindeki en iyi çıkışını yaparak 747 bin 440 eş zamanlı oyuncuya ulaşan Battlefield 6, aradan geçen kısa sürede bu ilgiyi kaybetti.

Hafta sonları dahi 100 bin oyuncu barajını aşmakta zorlanan yapım, 9 Ocak'ta 30 bin 955 anlık oyuncu sayısı ile en düşük seviyesini gördü.

TEPKİLER BÜYÜYOR: HATALAR VE YAPAY ZEKA TARTIŞMASI

Oyunun Steam üzerindeki son incelemeleri "Karışık" seviyesine gerilerken, oyuncuların en büyük şikayetleri arasında düzeltilmeyen hatalar ve yeni içerik eksikliği yer alıyor.

Ayrıca 69,99 dolarlık tam fiyatlı bir oyunda yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin kullanılması da büyük tepki çekiyor.

Gözler şimdi oyuncuları geri kazanması umulan ve bu ayın sonunda başlayacak olan ikinci sezona çevrildi.