Microsoft'un popüler belge tarama uygulaması yolun sonuna geldi

Microsoft, 2015 yılında Office Lens adıyla hayatımıza giren ve milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler belge tarama uygulaması Microsoft Lens'in fişini çekme kararı aldı.

Şirket, bu hamlenin Microsoft 365 Copilot uygulamasına geçiş stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

KAPATMA TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK

Açıklanan takvime göre, uygulama 15 Eylül 2025'te kullanımdan kaldırılacak ve 15 Kasım'da App Store ile Play Store'dan tamamen silinecek.

Kullanıcılar, 15 Aralık'a kadar uygulamanın tarama özelliklerini kullanmaya devam edebilecek.

ESKİ TARAMALARINIZ SİLİNMEYECEK

15 Aralık'tan sonra yeni tarama yapılamayacak olsa da daha önce kaydedilmiş olan taramalar, uygulama cihazda yüklü olduğu sürece erişilebilir olmaya devam edecek.

Microsoft, kullanıcılara alternatif olarak Microsoft 365 Copilot uygulamasını kullanmalarını öneriyor.