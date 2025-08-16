MIT öğrencisi okuldan ayrıldı: Yapay zeka herkesi öldürecek

Yapay zekanın çevreye zarar vermesi, işten çıkarmalara gerekçe olması, yanlış bilgi yayması, hükümet gözetimini artırması ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri hâlihazırda tartışma konusu.

Ancak eski MIT öğrencisi Alice Blair, çok daha ciddi bir tehdide dikkat çekerek üniversiteyi bıraktığını açıkladı: İnsanlığı tamamen yok edebilecek bir yapay genel zeka (AGI) ihtimali.

"MEZUN OLMADAN ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİMDEN KORKTUM"

2023’te MIT’ye başlayan Blair, Forbes’a “AGI yüzünden mezun olmadan ölmüş olabileceğimden endişelendim” açıklamasında bulundu.

Yapay zeka güvenliği üzerine çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Center for AI Safety’de teknik yazar olarak görev yapan Blair, okula dönmeyi düşünmüyor.

Benzer kaygıları paylaşan Harvard mezunu Nikola Jurkovic ise, AGI’nin 4 yıl içinde, ekonominin ise 5-6 yıl içinde tamamen otomasyona geçebileceğini öngörüyor. Ona göre, bu kadar kısa bir zaman kaldığında üniversitede geçirilen her yıl, potansiyel kariyer süresinden eksiliyor.

YAPAY ZEKADA SORUNLAR DEVAM EDİYOR

AGI, insan zekasına eşit veya onu aşan sistemleri ifade ediyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, yakın zamanda eleştirilen GPT-5 modelini AGI yolunda “büyük bir adım” olarak tanımladı.

Ancak birçok uzman, teknolojinin henüz bu seviyeye gelmekten uzak olduğunu, halüsinasyonlar ve mantık hataları gibi temel sorunların çözülmediğini belirtiyor.

"KIYAMET SÖYLEMİNİ BİLEREK ÖNE ÇIKARIYORLAR"

Yapay zeka araştırmacısı Gary Marcus ise, insan neslinin tükenmesi senaryosunu “fazla uzak” buluyor.

Marcus’a göre, teknoloji devleri bu tür “kıyamet” söylemlerini bilerek öne çıkararak hem teknolojiyi olduğundan daha yetenekli gösteriyor hem de düzenlemeler konusunda kontrolü ellerinde tutmak istiyor.