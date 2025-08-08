Mobil oyun trendleri 2025: İşte en çok indirilen oyunlar ve özellikleri

2025 yılında mobil oyun trendleri hızlı bir değişim içinde.

Küresel olarak mobil oyun pazarı büyürken, oyuncu kitlesi de çeşitleniyor.

En çok indirilen mobil oyunlar, gelişmiş grafikler, yenilikçi oyun mekanikleri ve sosyal özelliklerle ön plana çıkıyor.

Bu yazıda 2025’in popüler mobil oyunlarını ve öne çıkan özelliklerini detaylıca inceleyeceğiz.

2025’İN EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL OYUNLARI

1.⁠ ⁠Battle Royale Oyunları

FreeFire Max 2.0 ve Call of Duty: Mobile 2025 gibi battle royale oyunları mobil platformda milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Bu oyunlar, gerçek zamanlı çok oyunculu deneyim ve çapraz platform desteği ile dikkat çekiyor.

2.⁠ ⁠RPG ve Açık Dünya Oyunları

2025’te RPG türündeki mobil oyunlar da yükselişte. Genshin Impact 2.0 ve Elden Ring Mobile gibi oyunlar, zengin hikayeleri ve yüksek kaliteli grafikleri ile öne çıkıyor.

3.⁠ ⁠Casual ve Klasik Oyunlar

Candy Crush Saga 2025 ve Among Us Next Gen gibi casual oyunlar, sosyal oyun deneyimi ve bağımlılık yaratan ödül sistemleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor.

4.⁠ ⁠Spor ve Simülasyon Oyunları

FIFA Mobile 2025 ve The Sims Mobile gibi oyunlar, gerçek zamanlı ligler ve kişiselleştirme seçenekleri ile spor tutkunlarının favorisi olmaya devam ediyor.