Motorola Edge 50 Pro Android 15 güncellemesini aldı

Haber Merkezi

Motorola, Edge 50 Pro modeli için Android 15 güncellemesini yayınladı. Ancak, güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar performans sorunları ve hatalarla karşılaştıklarını bildiriyor.

GÜNCELLEME HAKKINDA

1,77 GB boyutundaki Android 15 güncellemesi, şu anda Hindistan'daki Edge 50 Pro kullanıcıları için kademeli olarak yayınlanıyor. Güncellemenin yakında diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.

PERFORMANS SORUNLARI VE HATALAR

Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, telefonlarında yavaşlama ve pil ömründe azalma gibi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor.

Ayrıca, Ayarlar uygulamasındaki arama çubuğunun çökmesine neden olan bir hata da tespit edildi.

MOTOROLA'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Motorola, henüz bu sorunlar hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Kullanıcılar, Motorola'nın sorunları gideren bir güncelleme yayınlamasını bekliyor.

Android 15, birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. Bunlar arasında gelişmiş bildirim yönetimi, yeni Material You tasarımı ve gizlilik geliştirmeleri yer alıyor.

Motorola, Android 15 güncellemesini diğer Edge serisi telefonlara da sunacak. Edge 40 kullanıcıları, güncellemeyi ne zaman alacaklarını merak ediyor.