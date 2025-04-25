Motorola'dan şarjı 16 gün giden akıllı saat: Moto Watch Fit

Haber Merkezi

Motorola, akıllı telefon duyurularının yanı sıra giyilebilir teknoloji alanındaki yeni ürünlerini de tanıtmaya devam ediyor.

Markanın en yeni akıllı saati Moto Watch Fit, hafif yapısı, şık tasarımı ve sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

Android telefonlarla sorunsuz entegrasyon sunması beklenen saat, kullanıcılara çeşitli fitness ve sağlık takip özellikleri vadediyor.

MOTO WATCH FIT: EKRAN VE TASARIM

Moto Watch Fit, 1.9 inç boyutunda büyük bir OLED ekrana sahip. Ekstra dayanıklılık için Gorilla Glass 3 ile korunan bu ekran, boyut olarak Apple Watch Series 9 (45mm versiyonu) gibi premium modellerle rekabet ediyor.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (1.5 inç) ve Google Pixel Watch 2 (1.2 inç) gibi rakiplerinden ise daha büyük bir görüntüleme alanı sunuyor.

Tasarım açısından alüminyum gövde, plastik arka kapak ve kumaş kordon kombinasyonuyla gelen saat, 25 gramlık (kordon hariç) hafifliğiyle konforlu bir kullanım sunuyor. Dışarıdan bakıldığında Apple Watch'u andıran şık bir görünüme sahip olduğu belirtiliyor.

UZUN PİL ÖMRÜ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Moto Watch Fit'in en iddialı olduğu konulardan biri pil ömrü. Motorola, saatin normal kullanımda 16 güne kadar dayanabildiğini iddia ediyor; ancak bu süreye yoğun GPS kullanımının dahil olmadığını belirtmek gerek, zira GPS pil ömrünü önemli ölçüde etkileyen bir faktör.

Saat, dahili GPS özelliği (premium bir özellik olarak vurgulanıyor), ivmeölçer, jiroskop ve ortam ışığı sensörü gibi çeşitli sensörlerle donatılmış durumda.

Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.3 teknolojisi kullanılıyor; bu en son standart (5.4) olmasa da, düşük güç tüketimi ve gelişmiş bağlantı kararlılığı gibi iyileştirmeler sunuyor.

MOTO WATCH FIT FİYATI

Motorola, yeni akıllı saati Moto Watch Fit'in fiyatını henüz açıklamadı.

Ancak sunduğu özellikler ve özellikle uzun pil ömrüyle Moto Watch Fit, orta segment akıllı saat pazarında ilgi çekici bir seçenek olmaya aday görünüyor.