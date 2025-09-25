MrBeast, çektiği videolardan 110 milyon dolar zarar etti

YouTube’un en çok izlenen kanallarından birine sahip olan MrBeast’in, yüksek prodüksiyon maliyetleri nedeniyle aslında videolarından zarar ettiği bildirildi.

Paylaşılan bilgilere göre, her bir video milyonlarca dolara mal oluyor ve bu durum şirketin yıllık zararına doğrudan etki ediyor.

ŞİRKETİ 2024'TE 110 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİ

MrBeast’in şirketi Beast Industries, son üç yıldır zarar ettiğini, 2024'teki kaybın ise 110 milyon doları aştığını açıkladı.

Her bir video için 3 ila 4 milyon dolar harcayan ünlü YouTuber, bu masrafları kanal gelirleriyle karşılayamadığı belirtiliyor.

ASIL PARA ÇİKOLATA MARKASINDAN GELİYOR

MrBeast'in videoları zarar etse de şirketin en çok kazandıran işi Feastables adlı çikolata markası oldu.

2024’te Beast Industries’in elde ettiği 450 milyon dolarlık satışın yaklaşık yarısı bu markadan geldi.

MrBeast'in kişisel servetini korumaya devam ettiği ve sadece bu yıl video prodüksiyonuna 250 milyon dolara yakın bir yatırım yapmayı planladığı da paylaşıldı.