AA & Ensonhaber

Muş'ta Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Fatma Betül Yıldırım, Eymen Hamza Türk ve Nudem Taşkesen, öğretmenleri Ferhan Ulu'nun rehberliğinde yangınlara hızlı müdahaleyi amaçlayan "Ormangülü Yamyass" adını verdikleri bir proje geliştirdi.

TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDULAR

Öğrenciler, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak, ormanlık alanlardaki elektrik direklerinin üzerine monte edilecek yangın algılama ve müdahale sistemi tasarladı. Yangınları tespit edebilen ve su bağlantısı aracılığıyla yangına anında müdahale edebilen cihaz, 17 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye ikinciliğini kazandı.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ OLARAK TASARLANDI

Projeye dair açıklama yapan öğretmen Ferhan Ulu, bu çalışmanın yangın söndürme sistemi olarak tasarlandığını belirterek,

Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli bu yangın söndürme sistemi ile TÜBİTAK’ta Türkiye ikinciliği elde ettik. Finalde, diğer projeleri inceleme fırsatımız oldu; çok sayıda nitelikli çalışma vardı. Birinci olmayı elbette isterdik, ama ikincilik de bizim için önemli bir başarı

ifadelerini kullandı.

ORMAN YANGINLARINA ÇOK KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Projede yer alan öğrencilerden Eymen Hamza Türk, yapay zeka tabanlı bu projeyle ormanları korumayı hedeflediklerini vurguladı.

Türk,

Projeyle, orman yangınlarının yerinin anında tespit edilmesini sağlıyoruz. Ormangülü sistemini elektrik direklerine uygun hale getirdik, çünkü bu direklerin altında su, elektrik ve internet altyapıları mevcut. Yangın durumunda, kameralar olay yerini anında tespit ediyor ve üzerindeki musluklarla suyla müdahale ediliyor. Sistemin yön kontrolü hem yapay zeka hem de uzaktan kumanda desteğiyle sağlanıyor.

diye konuştu.

Fatma Betül Yıldırım ise cihazın yangın başladığında otomatik olarak devreye gireceğini belirterek, TÜBİTAK yarışmasında Türkiye ikincisi olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.