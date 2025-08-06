NASA, 2030 yılına kadar Ay'da nükleer reaktör inşa edecek

ABD'nin uzay ajansı NASA, Ay'da kalıcı bir insan varlığı kurma yolunda dev bir adım atıyor.

Ajans, 2030 yılına kadar Ay yüzeyine 100 kilovatlık bir nükleer fisyon reaktörü inşa etme yönündeki iddialı projesini hızlandırdığını açıkladı.

AY GECELERİNE KARŞI GÜVENİLİR ENERJİ KAYNAĞI

14 Dünya günü süren uzun ve zorlu Ay gecelerinde güneş enerjisinin yetersiz kalması, nükleer enerjiyi kritik hale getiriyor.

Kurulacak reaktör, gelecekteki araştırma istasyonlarına, yaşam alanlarına ve madencilik ekipmanlarına kesintisiz güç sağlayacak.

ÇİN İLE UZAY YARIŞI HIZ KAZANIYOR

Bu duyuru, aynı zamanda ABD ile Çin arasındaki yeni uzay yarışının bir yansıması olarak görülüyor.

Çin'in daha verimli bir reaktör geliştirdiğini iddia etmesinin ardından gelen bu hamle, NASA'nın Ay keşfinin yeni dönemine liderlik etme konusundaki kararlılığının bir işareti olarak yorumlanıyor.