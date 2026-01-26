NASA, 50 yıl sonra Ay’a insanlı dönüş için geri sayımda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NASA, insanlı Ay görevlerine yarım asrı aşkın bir aradan sonra yeniden başlıyor. Ajans tarafından geliştirilen ve bugüne kadar üretilmiş en güçlü roket olma özelliği taşıyan Space Launch System (SLS), Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan Araç Montaj Binası’ndan fırlatma rampasına sevk edilecek. Yaklaşık 6 kilometrelik bu kritik taşıma süreci, görevin önemli aşamalarından biri olarak görülüyor.

Artemis II ile Ay’ın Etrafında Tarihi Yolculuk

ARTEMİS 2 İLE AY'IN ETRAFINDA TARİHİ YOLCULUK

En erken 6 Şubat’ta fırlatılması planlanan Artemis II görevi kapsamında astronotlar, Orion kapsülüyle Ay’ın etrafında insanlı bir uçuş gerçekleştirecek. Yaklaşık 685 bin millik yol kat edecek mürettebatın, uzayda geçireceği 10 günlük görev sonrası Dünya’ya dönmesi hedefleniyor.

AY'A KALICI DÖNÜŞÜMN İLK ADIMI

NASA, Artemis programıyla yalnızca Ay yörüngesinde insanlı uçuşu değil, gelecekte Ay yüzeyine inişi ve uzun vadeli insan varlığını da amaçlıyor. Artemis II görevi, bu hedeflere giden yolda atılacak en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.