NASA, Ay ve Mars görevleri için 10 yeni astronot seçti

NASA, seçkin ekibine katılacak 10 yeni astronot adayını açıkladı. 8 binden fazla başvuru arasından seçilen grup, NASA'nın Ay'a dönüş ve Mars'a tarihi bir mürettebatlı görev gerçekleştirme planlarında kilit rol oynayacak.

KADINLARIN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU TARİHİ SEÇİM

Altı kadın ve dört erkekten oluşan yeni sınıfta, tarihte ilk kez seçilen kadın sayısının erkek sayısını geçmesi dikkat çekti.

Yeni üyeler arasında mühendisler, jeologlar, ordu subayları ve test pilotları bulunuyor.

Ekipte öne çıkan isimlerden biri de eski bir SpaceX çalışanı olan biyomedikal mühendisi Anna Menon oldu.

Menon, daha önce özel bir görevle yörüngeye çıktıktan sonra NASA'nın astronot kadrosuna katılan ilk kişi olarak tarihe geçti.

İKİ YILLIK ZORLU EĞİTİM BEKLİYOR

Yeni adaylar, jeoloji dersleri, suda hayatta kalma ve yüksek performanslı jetlerde eğitim gibi konuları içeren iki yıllık zorlu bir eğitimden geçecek.

Eğitimlerini tamamladıktan sonra, NASA'nın mevcut astronot kadrosuna katılarak uçuş görevlerine hak kazanacaklar.

Bu astronotların, gelecekte Ay'a ve hatta Mars'a yapılacak Artemis görevleri için değerlendirilmeleri bekleniyor.