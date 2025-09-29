NASA, Ay'a çarpacak göktaşını nükleer bomba ile yok edecek

Aralık 2024'te keşfedilen 2024 YR4 adlı asteroit, uluslararası uzay camiasının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bilim insanları, bu devasa uzay kayasının oluşturabileceği potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmak için nükleer bombaların kullanılacağı "Armageddon" tarzı bir görevi ciddi olarak değerlendiriyor.

TEHDİT DÜNYA'YA DEĞİL, AY'A YÖNELİK

İlk keşfedildiğinde Dünya'ya çarpma riski taşıdığı düşünülen 53 ila 67 metre çapındaki 2024 YR4'ün, sonraki gözlemlerle gezegenimiz için bir tehdit oluşturmadığı anlaşıldı.

Ancak, asteroidin 2032'de Ay'a çarpma olasılığı şu anda yüzde 4 olarak tahmin ediliyor.

Bilim insanları, bu düşük olasılığın bile gerçekleşmesi halinde oluşacak enkaz bulutlarının, alçak Dünya yörüngesindeki uydulara zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

GÜNDEMDEKİ SEÇENEK: NÜKLEER BOMBALAR

Daha önce bir asteroidin yörüngesini başarıyla değiştiren DART benzeri bir saptırma görevi düşünülse de 2024 YR4'ün kesin boyutu ve kütlesi belirsiz olduğu için pratik bulunmadı.

Bu nedenle, çarpma riskini sıfıra indirmek için asteroidin nükleer patlayıcılarla yok edilmesi önerisi ciddi şekilde değerlendiriliyor.

Öneri, her biri Hiroşima'ya atılan bombadan 5 ila 8 kat daha güçlü, 100 kilotonluk iki nükleer cihazın fırlatılmasını içeriyor.

İkinci bombanın, ilkinin başarısız olma ihtimaline karşı bir yedek olarak kullanılacağı belirtiliyor.

FIRLATMA İÇİN 2029-2031 ARASI HEDEFLENİYOR

Bilim insanları, bu görev konseptlerinin, çarpma olasılığı yüzde dört seviyesinde kalırken incelendiğini vurguluyor.

Nükleer seçenek için bir sonraki fırlatma döneminin 2029 ile 2031 arasında olması bekleniyor, ancak planların önümüzdeki yıllarda değişebileceği de ifade ediliyor.