NASA, Dünya'nın manyetik alanında gittikçe büyüyen bir anomaliyi izliyor

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Güney Amerika ile güneybatı Afrika arasında uzanan SAA, gezegenin manyetik alanında düşük yoğunluğa sahip geniş bir bölge.

NASA, uydular ve uzay araçları için risk oluşturan bu anomalinin büyümesini ve etkilerini yakından takip ediyor.

UYDULAR İÇİN TEHLİKE

SAA, Dünya'daki yaşamı doğrudan etkilemiyor. Ancak, anomali bölgesinden geçen uydular ve uzay araçları Güneş'ten gelen yüklü parçacıklara karşı savunmasız hale geliyor.

Manyetik alanın zayıflaması, uydulardaki sistemlerin kısa devre yapmasına ve arızalanmasına neden olabiliyor.

NASA NEDEN BURAYI İZLİYOR

NASA, SAA'yı iki temel nedenle izliyor:

Uydu güvenliği: Anomalinin etkilerini anlayarak uyduları korumak ve olası hasarları önlemek.

Bilimsel araştırma: Anomalinin nedenlerini ve gelişimini araştırmak ve Dünya'nın manyetik alanı hakkında daha fazla bilgi edinmek.

ANOMALİNİN NEDENLERİ

SAA'nın oluşumunda birkaç faktörün etkili olduğu düşünülüyor:

Dünya'nın dış çekirdeğindeki erimiş demirin hareketi, manyetik alanın oluşumunu sağlayan elektrik akımlarını üretiyor.

Afrika Büyük Düşük Kesme Hızı Bölgesi adı verilen ve Afrika kıtasının altında yer alan yoğun kaya kütlesi, manyetik alanın zayıflamasına neden oluyor.

Gezegenin manyetik ekseninin eğimi de zayıflama etkisini destekliyor.

Uydu verileri, SAA'nın ikiye bölündüğünü gösteriyor. İki ayrı minimum manyetik yoğunluk merkezi oluşturan bu bölünmenin gelecekteki etkileri henüz bilinmiyor.

SAA, yeni bir fenomen değil. 11 milyon yıl öncesinden beri Dünya'yı etkilemiş olabileceği düşünülüyor.

Bu da SAA'nın gezegenin manyetik alanının tamamen değişmesinin bir habercisi olmadığı anlamına geliyor.

SAA'nın, Dünya'da görülen auroralar üzerinde de etkisi olduğu keşfedildi. Anomalinin auroraların şeklini ve konumunu nasıl etkilediği araştırılıyor.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Bilim insanları, SAA'yı anlamak ve etkilerini daha iyi tahmin etmek için araştırmalarına devam ediyor. NASA, bu gizemli fenomeni yakından takip ederek yeni bilgilere ulaşmayı hedefliyor.