NASA, en yakın yıldız sistemimizde olası bir gezegen tespit etti

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Güneş'in sadece dört ışık yılı uzağındaki en yakın komşumuz olan Alfa Centauri yıldız sisteminde heyecan verici bir keşfe imza attı.

Teleskop, sistemdeki Güneş benzeri yıldızlardan biri olan Alfa Centauri A'nın yörüngesinde olası bir gezegenin izlerini buldu.

YILDIZIN YAŞANABİLİR BÖLGESİNDE BİR GAZ DEVİ

Gözlemler, bu gezegen adayının muhtemelen Satürn büyüklüğünde bir gaz devi olduğuna ve yıldızının "yaşanabilir bölgesi" içinde yer aldığına dair güçlü kanıtlar sunuyor.

Ancak gezegenin bir gaz devi olması, bildiğimiz şekliyle yaşamı desteklemediği anlamına geliyor.

DOĞRUDAN GÖRÜNTÜLEMEK HENÜZ MÜMKÜN OLMADI

Yıldızın parlak ışığı nedeniyle gezegeni doğrudan görüntülemek oldukça zor.

Bilgisayar simülasyonları, gezegenin şu anki yörüngesinde teleskop tarafından doğrudan tespit edilemeyecek kadar yakın olduğunu gösterse de gelecekte yapılacak gözlemlerle varlığının doğrulanması umuluyor.