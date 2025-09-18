NASA: Güneş beklenenden erken uyanıyor

NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş’in 2019’daki döngüsünden sonra başlayan 25. döngünün zayıf geçeceğini öngörmüştü. Ancak bu tahminler gerçekleşmedi; Güneş Döngüsü 25 beklenenden çok daha güçlü başladı.

GÜNEŞ'İN UYANIŞI SÜRPRİZ OLDU

NASA Jet Propulsion Laboratory’den plazma fizikçisi Jamie Jasinski, uzun süre düşük aktivite beklenirken Güneş’in giderek canlandığını söyledi. Jasinski, “Tüm işaretler uzun bir sessizlik dönemine işaret ediyordu. Ancak bu eğilimin tersine dönmesi bizler için sürpriz oldu.” dedi.

GÜNEŞ DÖNGÜSÜNÜN RİTMİ

Bilim insanları, Güneş’in her 11 yılda bir maksimum aktiviteye ulaştığını, ardından yeniden minimum seviyeye indiğini hatırlattı. Bu süreçte güneş lekeleri, patlamalar ve taç küre kütle atımları artarken, Güneş’in manyetik kutuplarının da tersine döndüğü ifade edildi.

"TAHMİN ETMEK ARTIK ÇOK ZOR"

NASA Jet Tahrik Laboratuvarı’ndan Marco Velli, uzun dönemli güneş verilerini incelediğini ve dikkat çekici sonuçlar bulduğunu belirtti.