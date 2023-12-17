NASA: Güneş'teki patlama, Dünya'daki radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktı ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'te yaşanan son yıllardaki en güçlü patlamanın, Dünya'daki radyo sinyallerini geçici de olsa devre dışı bıraktığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık'ta kaydedilen, 2017 yılından bu yana yaşanan en büyük güneş patlaması, dikkat çekici bir olay olarak karşımıza çıktı.

Güneş yüzeyinin kuzeybatı bölgesinde meydana gelen bu patlama, yüksek seviyede ultraviyole ışık ve enerji salınımına neden oldu.

Birçok pilotun iletişim hatları aksadı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın büyük bir parlama meydana getirdiği ve bu olayın daha yüksek frekansları etkileyecek kadar geniş çaplı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, patlamanın etkilerinin ülke genelinde hissedildiği ve birçok pilotun iletişim hatlarında aksaklıklar yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Radyo iletişimi geçici olarak devre dışı kaldı

NOAA'ya ait Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden (SWPC) Shawn Dahl, yaptığı açıklamada, patlamanın radyo iletişimini geçici olarak devre dışı bıraktığını duyurdu.

Dahl, ayrıca patlamanın jeomanyetik kasırgaya neden olabileceğini ve bu durumun yüksek frekanslı radyo sinyallerini olumsuz etkileyerek gelecek günlerde kuzey ışıkları oluşumunu tetikleyebileceğini belirtti.

Güneş'in olumsuz etkileri 2025'te zirve yapabilir

Güneş lekelerini gözlemleyerek olası plazma patlamalarına karşı uyarıda bulunan bilim insanları, bu bölgelerdeki faaliyetlerin 2025'te rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini ifade ettiler.