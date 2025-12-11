NASA, Mars yörünge aracı MAVEN ile iletişimin kesildiğini doğruladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NASA, Mars yörüngesindeki MAVEN uzay aracıyla iletişimin koptuğunu ve sinyalin yeniden sağlanamadığını açıkladı.

6 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda araç, rutin yörünge hareketi sırasında gezegenin arkasına geçtikten sonra sessizliğe gömüldü.

GEZEGENİN ARKASINDAN ÇIKINCA SİNYAL ALINAMADI

MAVEN, Mars'ın arka yüzüne geçmeden hemen önce tüm sistemleri normal değerlerde çalışıyor ve herhangi bir arıza belirtisi göstermiyordu.

Ancak araç gezegenin arkasından tekrar görüş alanına girdiğinde, yer kontrol merkezi ile beklenen bağlantıyı kurmayı başaramadı.

YÜZEYDEKİ ROBOTLAR İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Mars atmosferinin yok oluşunu ve gezegenin kuraklaşma sürecini inceleyen MAVEN, bilimsel araştırmaların yanı sıra lojistik açıdan da hayati bir rol üstleniyor.

Uzay aracı, Mars yüzeyinde görev yapan Curiosity ve Perseverance gibi keşif robotlarının topladığı verileri Dünya'ya aktaran iletişim ağının en önemli parçalarından birini oluşturuyor.

ANORMALLİK ARAŞTIRILIYOR

NASA mühendisleri ve operasyon ekipleri, bu ani iletişim kaybının nedenini tespit etmek ve aracı kurtarmak için anormalliği detaylı bir şekilde inceliyor.

Uzay ajansı, sorunun kaynağına dair incelemelerin sürdüğünü ve yeni bilgiler elde edildikçe kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.