NASA, Mars'ta gizemli yeşil lekeler tespit etti

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NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance, kızıl gezegenin yüzeyinde beklenmedik bir keşfe imza attı: Gizemli yeşil lekeler.

Bu lekeler, Dünya'da genellikle mikrobik yaşamın varlığına işaret eden küf benzeri oluşumları andırıyor. Ancak NASA, henüz bu lekelerin Mars'ta herhangi bir yaşam formu bulunduğu anlamına gelmediğini vurguluyor.

Perseverance aracının Mars yüzeyindeki bir kaya parçasını kazımasıyla ortaya çıkan bu lekeler, 5 santimetrelik bir alanda beyaz, siyah ve yeşil renklerin "çarpıcı bir dizisi" olarak görünüyor. En dikkat çekici olanı ise, etraflarında bulanık açık yeşil kenarları bulunan koyu yeşil lekeler.

YEŞİL LEKELER NASIL OLUŞUYOR

Dünya'da, pas rengi veya kanımızdaki kırmızı renk olan oksitlenmiş iyondan oluşan kırmızı kayalar bulunuyor.

Mars'taki kayalarda görülen bu tür yeşil lekeler ise, suyun kayaya dönüşmeden önce tortudan akmasıyla oluşabiliyor. Bu süreç, kimyasal reaksiyonu değiştirerek geride farklı, yeşil renkli bir kimyasal bırakıyor.

Bazı durumlarda mikroplar, Dünya'da bu sürece dahil olabiliyor. Ancak, mikrobik yaşam gerektirmeyen, sülfür ve demir arasındaki etkileşimler gibi başka nedenlerle de yeşil lekeler oluşabiliyor.

NASA'nın Perseverance aracı, yeşil lekelerin üzerine diğer araçlarını yerleştirerek bileşimlerini daha ayrıntılı incelemek için yeterli alana sahip değildi. Bu nedenle, lekelerin oluşum nedeni şimdilik bir "gizem" olarak kalmaya devam ediyor.

Ancak NASA, Mars kayalarında benzer ve beklenmedik özellikler aramaya devam edeceğini ve bu araştırmalar sonucunda uzaylı yaşamın ipuçlarını bulmayı umduğunu belirtiyor.