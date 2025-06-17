NASA, radyo ve GPS sinyallerini engelleyebilecek 'gizemli bulutları' araştırıyor

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NASA, iyonosferde oluşan ve kritik iletişim sistemlerini aksatma potansiyeli olan "Sporadic-E" katmanlarını incelemek amacıyla yeni bir görev başlattı.

Sporadic-E ElectroDynamics (SEED) adını taşıyan görev kapsamında, Marshall Adaları'ndaki Kwajalein Atolü'nden bilimsel aletler taşıyan roketler fırlatılacak.

RADYO VE GPS SİNYALLERİNİ ENGELLEYEN "GİZEMLİ BULUTLAR"

Sporadic-E katmanları, iyonosferin alt kısımlarında oluşan ve çıplak gözle görülemeyen yüklü parçacık bulutlarına deniyor.

Bu katmanlar, radyo sinyallerini beklenmedik şekillerde yansıtarak hava trafik kontrolü ve askeri radarlar gibi sistemlerde ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Bu yansımalar, radyo konuşmalarının karışmasına veya radarlarda sahte hedefler ya da "hayaletler" görülmesine neden olabiliyor.

Bu katmanların sürekli hareket etmesi ve dağılması, bu tür bozulmaların tahmin edilmesini zorlaştırıyor.

Bu yeni NASA görevinin amacı, sürekli hareket eden bu gizemli bulutların dinamiklerini anlamak ve oluşumlarını tahmin edebilmek.

Bilim insanları, bu katmanların orta enlemlerde nasıl oluştuğunu anlasa da ekvator yakınlarındaki varlıkları hala bir sır.

Kwajalein Atolü, NASA'nın bu olguyu incelemek için roket fırlatabileceği manyetik ekvatora en yakın yer olma özelliği taşıyor.

SEED görevi, bu ekvator gizemini çözerek, iletişim sistemlerini daha güvenilir hale getirmeyi hedefliyor.