NASA, uzayda sürekli değişen hava durumunun Dünya'ya etkilerini araştıracak

NASA, Güneş hakkında bilgi edinmek ve uzayda meydana gelen Dünya’yı etkileyebilecek olayları analiz etmeyi planlayan araştırma görevi Spacewatch konseptine yatırım yapma kararı aldı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzaydaki hava durumunun Dünya'ya olan etkilerini araştırmak için yeni bir adım attı. Kurum, bu kapsamda hayata geçirilen Spacewatch konseptine yatırım yapacağını açıkladı.

Spacewatch konseptinin görevleri arasında, Dünya’nın çevresinde yaşanan olayları incelemek ve Güneş’in görülmemiş kutup noktalarının analiz edilmesi bulunuyor.

NASA, araştırmanın önemi hakkında yaptığı açıklamada, “Böyle bir bilgi bizlere uzaydaki hava durumunun, gezegenler arası yolculuk eden astronotların sağlığı ve yörüngede bulunan uydular üzerindeki etkisini öğrenmemizi sağlayacak.” dedi.

5 GÖREV ÖNERİSİ VAR

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre, Spacewatch konseptinin 5 görev önerisi şu şekilde:

Storm: Dünya’nın içinden ve yanından geçen enerjinin akışını araştıran görev dalı.

HelioSwarm: Güneş’ten değişen miktarlarda yayılan partiküllerin akışını araştıran görev dalı.

Muse: Güneş'in atmosferinde gerçekleşen olayları benzeri görülmemiş bir hassasiyetle görüntülemeye çalışan görev dalı.

Arcs: Detaylı olarak Dünya’nın uzaydaki hava durumu tarafından tetiklenen aurasını araştıran görev dalı.

Solaris: Güneş'in görülmemiş kutup noktalarını fotoğraflayıp geri dönüş sağlaması beklenen görev dalı.

Dokuz ay boyunca eş zamanlı sürdürülecek olan çalışmaların her biri 1.25 milyon dolar değerinde. Bu sürenin sonunda NASA, yapılan çalışmaları değerlendirecek ve görev önerilerinden 2 tanesini faaliyete geçirecek.