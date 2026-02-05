NASA'nın Mars'taki aracı Perseverance, yapay zekadan yardım alıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NASA'nın Perseverance gezgini, görev ekipleri tarafından onaylanan ve yapay zeka destekli yol noktalarını kullanarak Mars yüzeyinde ilerlemeyi başardı.

Bu tarihi sürüş, gezegen keşiflerinde yeni bir sayfa açarken operasyonun güvenliği JPL'nin dijital ikizi aracılığıyla doğrulandı.

BAŞARININ MİMARI: VANDI VERMA

Bu devrim niteliğindeki başarının arkasında, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda (JPL) görev yapan Hint kökenli mühendis Vandi Verma yer alıyor.

Perseverance'ın robotik operasyonlarını yöneten Verma, 2007 yılından bu yana kuruma katılarak Mars görevlerinin şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Pencap Mühendislik Koleji ve Carnegie Mellon mezunu olan Verma, daha önce Spirit ve Curiosity gezginleri ile Ingenuity helikopteri için de akıllı teknolojiler geliştirdi.

Mühendisin katkıları, bu araçların her yeni görevde daha bağımsız hareket edebilmesini sağladı.

MARS KEŞİFLERİNDE OTONOM DÖNEM

Verma'nın çalışmaları, gelecekteki keşif araçlarının Dünya'dan komut beklemeden ve uzun gecikmelere takılmadan daha uzak mesafelere gitmesine olanak tanıyor.

JPL yetkilisi Matt Wallace, bu gelişmenin keşif araçları ile insansız hava araçlarının ortaklaşa çalışacağı görevlerin önünü açtığını belirtiyor.