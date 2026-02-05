Yeni nesil Xbox için tarih verildi: Hedef 2027

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasının gözü kulağı Microsoft'un yeni hamlesindeyken AMD cephesinden gelen açıklama, yeni nesil konsolun çıkış tarihi konusundaki belirsizliği azalttı.

AMD CEO'su Lisa Su, katıldığı bir toplantıda şirketin yarı özel işlemcisine sahip yeni Xbox'ın geliştirme sürecinin 2027 lansmanını destekleyecek şekilde ilerlediğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl imzalanan çok yıllık stratejik ortaklık kapsamında iki teknoloji devi, yeni nesil konsollar ve bulut oyun sunucuları üzerinde ortak mühendislik çalışmaları yürütüyor.

Bu iş birliği, Microsoft'un AMD'nin gelişmiş teknolojilerini kullanarak oyun donanımını ve bulut hizmetlerini bir üst seviyeye taşıma hedefini yansıtıyor.

HİBRİT KONSOL DÖNEMİ BAŞLIYOR

Microsoft, yeni nesil Xbox'ın bir tür hibrit konsol ve PC yapısında olacağına dair sinyaller vererek oyun deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Xbox Başkanı Sarah Bond'un "çok üst düzey ve özenle hazırlanmış bir deneyim" olarak tanımladığı yeni cihaz, şirketin teknolojik vizyonunun en son ürünü olacak.