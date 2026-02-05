WhatsApp kullanıcıları isyanda: Her gün istenmeyen mesajlar geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

LocalCircles tarafından 42 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen yeni bir anket, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki rahatsız edici gerçeği gözler önüne serdi.

Araştırma sonuçlarına göre platformu kullananların yüzde 96'sı, her gün tanıtım veya istenmeyen mesaj aldığını bildirdi.

GÜNDE SEKİZDEN FAZLA MESAJ GELİYOR

Anket detaylarına göre katılımcıların yüzde 54'ü günde bir ila üç, yüzde 30'u ise dört ila yedi adet spam mesaja maruz kalıyor.

Kullanıcıların yüzde 11'lik bir kesimi ise ortalama bir günde sekiz veya daha fazla istenmeyen mesaj aldığını belirtiyor.

Bu mesajların büyük çoğunluğunun, göndericilerin ödeme yaparak kullanıcılara ulaşabildiği WhatsApp Business hesaplarından kaynaklandığı tespit edildi.

Özellikle otomobil servisleri, finansal hizmetler ve emlak sektörü gibi alanlardan gelen iletiler kullanıcıları bunaltmış durumda.

GİZLİLİK POLİTİKASI YARGI KISKACINDA

Yüksek Mahkeme'nin Meta ve WhatsApp'ı gizlilik politikaları nedeniyle sorguladığı bir dönemde yayınlanan rapor, kullanıcıların yüzde 59'unun spam numaraları engelleme yoluna gittiğini gösteriyor.

Mahkeme, şirketin veri paylaşımı politikalarını ve vatandaşların gizlilik haklarını potansiyel olarak tehlikeye atmasını sert bir dille eleştiriyor.