NASA'nın X-59 sessiz süpersonik jeti ilk uçuşunu gerçekleştirdi

NASA'nın deneysel süpersonik jeti X-59, Güney Kaliforniya üzerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Bu tarihi dönüm noktası, yıllarca süren geliştirme çalışmalarının ve NASA'nın Lockheed Martin'e sağladığı 518 milyon doları aşan fonun ardından geldi.

X-59 VE SESSİZ TASARIMI

Uzunluğu 30 metrenin biraz altında olan tek motorlu jet, Los Angeles yakınlarındaki Palmdale'deki Skunk Works tesisinden havalandı.

NASA'nın baş test pilotu Nils Larson'un kontrolündeki uçak, bir saat sonra Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne güvenli bir şekilde indi.

Uçağın benzersiz şekli, ses bariyerini aşarken normalde oluşan patlayıcı benzeri sonik patlamayı büyük ölçüde azaltmak için tasarlandı.

Geleneksel süpersonik uçakların aksine, X-59 ses bariyerini çok daha sessiz bir "sonik vuruş" ile aşmayı hedefliyor.

HEDEF SES HIZINI AŞMAK

X-59 şimdi daha yüksek irtifalarda ve hızlarda bir dizi test uçuşuna tabi tutulacak ve sonunda ses hızını aşacak. Lockheed Martin sözcüsü, bu başarıyı "önemli bir havacılık dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Bu testlerden elde edilecek veriler, karada süpersonik uçuş için yeni gürültü sınırlarının belirlenmesine yardımcı olacak.

Proje başarılı olursa, ticari süpersonik seyahatin önünü açarak hava yolculuğunda devrim yaratabilir.